Eine leblose Frau ist am Montagmorgen in Mannheim gefunden worden. Die Polizei teilte am Abend mit, dass die Beamten um 8.20 Uhr über den Leichenfund informiert wurden. Die Frau sei an der Pferderennbahn gefunden worden. Kriminalpolizei und Rechtsmedizin Heidelberg gehen derzeit von einem Verbrechen aus. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Über eine mögliche Tatwaffe und die Art der tödlichen Verletzungen wollte eine Polizeisprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage keine Angaben machen. Eine Sonderkommission (Soko) sei für die Ermittlungen eingerichtet worden.