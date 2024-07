Der Mann, der am Mittwoch im Gebäude der Sparkasse Saarlouis tot aufgefunden wurde, ist nicht Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Bei der Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin an der Uniklinik Homburg seien keine Anhalstspunkte für ein Tötungsdelikt gefunden worden, so die Polizei. Um wen es sich bei dem Toten handelt, sei nach wie vor unklar. Neben der Identität will die Polizei auch klären, ob der Mann durch einen Unfall oder eines natürlichen Todes starb.

Am Großen Markt in Saarlouis war es am Mittwochmittag zu einem großen SEK-Einsatz gekommen. Das hatte die Polizei auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitgeteilt. Dabei war eine tote Person in einem Gebäude gefunden, in dem sich die Sparkasse befindet. Eine Gefahr für Außenstehende bestand laut Polizei nicht. Am frühen Abend teilte die Polizei mit, dass ihr gegen 13 Uhr über Notruf mitgeteilt worden sei, dass in dem Gebäudekomplex eine regungslose Person liege. Polizei und Rettungsdienst suchten unverzüglich das Bürogebäude auf und fanden einen Mann, allerdings schon tot.

Zu Beginn des Einsatzes habe es Hinweise gegeben, dass eine Schusswaffe eingesetzt worden sein könnte. Daher räumten die Einsatzkräfte den Bereich und sperrten alles ab. Weil das Gebäude derzeit im Inneren umgebaut wird, dauerte die gründliche Durchsuchung durch Spezialeinsatzkräfte relativ lange. Die Ermittlungen ergaben dann, dass nicht geschossen worden war. Da Beamte der Mordkommission und Rechtsmediziner vor Ort waren, ging die Polizei offenbar zunächst davon aus, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Weitere Angaben zum Opfer machte die Polizei nicht. Offenbar ist noch vieles unklar, denn die Polizei ruft mögliche Zeugen auf, sich bei ihr zu melden und Angaben zu machen.

An dieser Stelle finden Sie einen Beitrag von X (ehem. Twitter). Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Polizei hatte einen größeren Bereich vor der Sparkasse und damit Teile des Großen Marktes mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. Zunächst hatten sich Schaulustige eingefunden. Inoffiziellen Angaben zufolge soll die Polizei am Mittwoch Personen aus dem Gebäude gebracht haben. Danach habe sich die Spurensicherung ins Gebäude begeben. Auf Fotos ist zu sehen, dass schwer bewaffnete Polizeibeamte vor dem Gebäude in Stellung gegangen waren und dass sich Beamte in SEK-Schutzkleidung und ebenfalls bewaffnet in das Haus liefen.