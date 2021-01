In einer ausgebrannten Dachgeschosswohnung in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) hat die Feuerwehr eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. Die Rettungskräfte waren am späten Freitagabend zu der lichterloh brennenden Wohnung gerufen worden. Ihnen gelang es, das Feuer zu löschen. Dann fanden sie den Leichnam. Die Brandursache war zunächst unklar, der Sachschaden wird auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Mit Details zur Identität des Leichnams oder zur Brandursache sei nicht vor Beginn kommendender Woche zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.