Im Ortsteil Höhmühlbach (Kreis Südwestpfalz) ist in einem Bunker eine Leiche gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 28-jährigen Mann aus der Region, der als vermisst gemeldet worden war. Die Leiche sei bereits am vergangenen Freitag entdeckt worden. Eine Obduktion der Leiche hat demnach ergeben, dass der Vermisste an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist. Im Eingangsbereich des Bunkers haben die PolizistInnen einen erloschenen Brand entdeckt, der den Rest des Bunkers verrußt hat. Ein Brandsachverständiger soll nun klären, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Zunächst hatte der SWR berichtet.