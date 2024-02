Ein in einem Waldstück im Landkreis Karlsruhe entdeckter Toter ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Die Leiche des 63-Jährigen war am Freitag neben seinem Auto in einem Wald in Pfinztal von einem Spaziergänger entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Ersten Ermittlungen starb der 63 Jahre alte Mann an Verletzungen, die ihm durch scharfe Gewalteinwirkung zugefügt worden seien. Genauere Angaben zum Tatwerkzeug konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Der Mann war seit Donnerstag als vermisst gemeldet gewesen.

Die Kriminalpolizei setzte eine Sonderkommission ein und bat um Hinweise von Zeugen.