Wegen eines möglichen Tötungsdelikts an einem 63-Jährigen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern. Tatverdächtig ist ein 28-jähriger Arbeitskollege. Wie am Montagmittag mitgeteilt wird, wurde die Leiche des Mannes bereits am Samstag, 3. August, im Bereich einer Liegenschaft des US-Militärs von seinem Vorgesetzten aufgefunden. Es handele sich um einen Angestellten einer externen Firma, die auf dem Areal in einem Gebäude Arbeiten ausführe.

Laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Westpfalz wurde der Leichnam sichergestellt und eine Obduktion durchgeführt. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der 63-Jährige durch eine Gewalteinwirkung gestorben sein dürfte. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen Kollegen des Toten. Der 28-Jährige konnte sich jedoch noch vor seiner Festnahme ins Ausland absetzen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Über mögliche Motive ist derzeit nichts bekannt.