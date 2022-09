Verteidiger Joonas Lehtivuori (34) wird den Adlern Mannheim nicht nur an ihrem bevorstehenden Auftaktwochenende in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) fehlen, sondern deutlich länger. Wegen einer Schulterverletzung fällt der Finne rund zwei Monate aus. Lehtivuori zog sich zu Beginn der Vorbereitung die schwerwiegende Blessur zu, die nach eingehenden Untersuchungen am Dienstag operativ versorgt werden musste, teilte der Klub weiter mit. „Mit Joonas fehlt uns ein ganz wichtiger Baustein unserer Defensive und unserer Special Teams“, weiß Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.