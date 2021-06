Der Deutsche Lehrerverband ist gegen eine schnelle Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte am Montag in Berlin, er rate insbesondere während des Unterrichts zu „größtmöglicher Vorsicht“. „Das Virus ist ja noch nicht von der Bildfläche verschwunden.“ Auch regelmäßige Tests sollen seiner Meinung nach im auslaufenden Schuljahr bleiben.

Wegen der stark gesunkenen Corona-Zahlen wird in Deutschland verstärkt über die Maskenpflicht diskutiert, insbesondere auch an Schulen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Länder aufgerufen, die Maskenpflicht zu prüfen. Besonders für Schüler, die den Schutz vor Mund und Nase stundenlang im Unterricht tragen müssten, sei dies eine Belastung. In dieser Woche werden in Rheinland-Pfalz Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet. Gleichzeitig sind in der Pfalz die Sieben-Tage-Inzidenzen vielerorts einstellig, nur in Zweibrücken wurde zuletzt eine Inzidenz über der 50er-Marke gemeldet.

