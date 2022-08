Es wollen mehr festangestellte oder verbeamtete Lehrkräfte aus anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz wechseln als umgekehrt. Doch ob in die eine oder in die andere Richtung: Bei Weitem nicht immer geht der Wunsch der Lehrerinnen und Lehrer in Erfüllung. Das geht aus Zahlen des Bildungsministeriums in Mainz hervor. Wie Sprecherin Sabine Schmidt auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG mitteilte, seien 2021 über das sogenannte Lehreraustauschverfahren 432 Versetzungsanträge nach Rheinland-Pfalz gestellt worden, aber nur 302 von Rheinland-Pfalz in ein anderes Land. 2020 habe das Verhältnis bei 449:346 gelegen. Die tatsächliche Anzahl der Wechsel von und nach Rheinland-Pfalz liegt allerdings deutlich niedriger und hält sich in etwa die Waage. So gab es laut Ministerium zum 1. Schulhalbjahr 2020/2021 82 Versetzungen aus und 74 Versetzungen nach Rheinland-Pfalz. Zum 1. August 2021 waren es 91 und 96.

Rheinland-Pfalz habe es in den zurückliegenden Schuljahren geschafft, so Schmidt, alle Planstellen mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen. Zum Schuljahr 2021/2022 seien 1400 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt worden, für 2022/2023 würden Einstellungen in gleicher Größenordnung erwartet.

Seit 1976 können Lehrkräfte aus allen Schularten einen Antrag stellen, wenn sie in ein anderes Land wechseln möchten. Damals wurde das bundesweite „Lehreraustauschverfahren“ eingerichtet. Jedes Land ist seither bereit, ebenso viele Lehrkräfte aus anderen Ländern zu übernehmen, wie in andere Länder abgegeben werden.