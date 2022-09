Im Zuge der Einsparmaßnahmen beim Heizen möchten Hauseigentümer die Warmwasser-Temperatur absenken. „Doch Vorsicht: Dadurch steigt die Legionellengefahr“, warnt das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim. Die Behörde empfiehlt daher, nicht an der falschen Stelle zu sparen, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) geben auf ihren Internetseiten Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Legionellen. So sei es wichtig, das Wasser auf mindestens 60 Grad Celsius aufzuheizen, damit Legionellen absterben.

Mehr Fälle von Legionärskrankheit ab Sommer

Regelmäßig sei in den Sommer- und Herbstmonaten eine saisonale Erhöhung von Fällen der Legionärskrankheit zu verzeichnen. Dieses Phänomen könnte mit dem Reisen in der Urlaubszeit und den damit verbundenen Infektionsrisiken wie dem Hotelaufenthalt und dem Schwimmen in Pools, aber auch mit dem Stehen des Wassers in den Rohrleitungen der heimischen Wohnung während eines Urlaubs zusammenhängen.

Empfohlen wird daher sowohl in der Ferienunterkunft als auch nach der Rückkehr vom Urlaub alle Warmwasserhähne und Duschen in Gästezimmern und anderen Bereichen für mehrere Minuten aufzudrehen, um heißes Wasser durchzuleiten. Vorher sollten die Fenster geöffnet werden und das Bad beziehungsweise die Zimmer, verlassen werden, um die Aerosole nicht einzuatmen. Vermehren sich die Legionellen im Wasser und werden dann etwa beim Duschen eingeatmet, kann es nach zwei bis zehn Tagen zu einer Legionellose mit zum Teil schwerer Lungenentzündung kommen – der Legionärskrankheit.