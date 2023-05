Im Trifels geht wieder was

Häuser stehen leer und verfallen vor sich hin. Das muss nicht sein, meinen die Mitglieder der Landauer Leerstandsinitiative. Sie beleben nun die Räume eines Traditionsgasthauses wieder. Das soll nur der Anfang sein.

Licht aus

In der Südpfalz ist es nachts stellenweise dunkler. Gemeint ist der Himmel über den Windrädern, die in der Südpfalz auch in Offenbach und Minfeld stehen. Die roten Lichter blinken nur noch in bestimmten Situationen.

Würzige Tradition auf dem Maimarkt

Der Landauer Maimarkt ist in vollem Gange. Ein Familienbetrieb ist schon seit 55 Jahren fester Bestandteil. Und nicht nur das, er verleiht dem Markt auch die richtige Würze.

Rassismus: Bei Hass nicht wegschauen

Mo Asumang engagiert sich gegen Rassismus und Extremismus. Jugendliche der IGS Rülzheim haben der Schauspielerin und Regisseurin Fragen gestellt. Es ging in der Diskussion um Hilfsbereitschaft, Selbstzweifel und den Ku-Klux-Klan.

Niedermeier zieht Zusage für Spielbetrieb zurück

Erst sichert Bürgermeister Niedermeier dem FV Minderslachen zu, in Kandel spielen und trainieren zu dürfen. Dann soll es doch nicht erlaubt sein. Beim Fußballverein zeigt man sich hoch verärgert.