Die neapolitanische Pizza ist Unesco-Kulturgut und eines der Nationalgerichte Italiens. Mit dem legendären Fladenbrot wird in jüngster Zeit in großem Stil herumexperimentiert. Sogar Pizza mit Melone gibt es inzwischen. Die Puristen erachten das als Frevel.

In Neapel werden die Top-Pizzaioli, wie die Pizzabäcker am Fuß des Vesuvs genannt werden, verehrt und gefeiert wie Rockstars. Und so erregt es jeweils sehr viel Aufsehen, wenn einer von ihnen eine neue Kreation auftischt. Der 35-jährige Vincenzo Capuano, seines Zeichens Pizza-Weltmeister in der Kategorie „Pizza Contemporanea“ von 2022, hat dies vor einigen Monaten getan: Er belegte sein Fladenbrot mit den üblichen gestampften Marzano-Tomaten, mit Fior-di-Latte-Mozzarella, Salz-Sardellen und, um die Schärfe der „acciughe“ etwas auszubalancieren, mit Wassermelonen.

Er hätte das besser unterlassen. Über dem Weltmeister ging ein gewaltiger, italienweiter Shitstorm nieder.

