Bei der neuen Staffel der SWR-Sendung „Lecker aufs Land“ ist eine Familie aus Neustadt zu sehen. Dorothea John lädt zu einem Drei-Gänge-Menü auf den Hirschhorner Hof in Königsbach ein. Für die fünf anderen Landfrauen aus Baden-Württemberg und der Pfalz, die an dem Wettkochen teilnehmen, gibt es im Gespräch mit den Johns viel Interessantes zu erfahren, denn sie ist die einzige Winzerin im Bunde.

Wie so ein Dreh für eine Fernsehsendung abläuft, wie sich Dorothea John mit ihrer Menüauswahl von den anderen Teilnehmerinnen abgrenzt und welches Geheimnis im Weinkeller in Königsbach schlummert, lesen Sie in dieser Reportage: „Lecker aufs Land“: SWR-Sendung auf dem Hirschhorner Hof in Königsbach