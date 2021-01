Erhebliche Verkehrsbehinderungen sind am Donnerstagnachmittag im Raum Wörth/Hagenbach aufgetreten. Grund dafür war laut Polizei eine aufgebohrte Hochdruck-Gasleitung. Verletzt wurde niemand. Das Leck sei bei Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe des Kreisels an der Hagenbacher Ortseinfahrt aus Richtung Wörth entstanden und musste sofort abgedichtet und repariert werden. Nach Angaben der Polizei mussten deshalb mehrere Straßen gesperrt werden, was aufgrund des Feierabendverkehrs zu größeren Verkehrsbehinderungen führte. Der Kreisel ist voraussichtlich noch bis in den Abend gesperrt.

Nach Auskunft des Energieversorgers Thüga dient die beschädigte Leitung zur Versorgung der Orte Hagenbach, Berg und Neuburg. Thüga geht davon aus, dass die Reparaturen noch am Donnerstag abgeschlossen werden können. Die Versorgung sei gesichert, man gehe davon aus, dass es keine größeren Versorgungsunterbrechungen geben werde.

Wir berichten weiter.