Wieder eine Eisarena zur Adventszeit

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, in diesem Fall

vor allem bei jenen, die sich aufs Eis wagen. Sie erwartet zum

Jahresende eine Attraktion auf dem Alten Messplatz in Landau.

Japaner möchten von Offenbach lernen

Für die Verbandsgemeinde Offenbach ist das kalte Nahwärmenetz ein Erfolgsmodell. Denn sie produziert mehr Ökostrom, als sie verbraucht. Das sorgt sogar in Asien für Aufsehen. Über einen besonderen Besuch.

Südpfälzerin wird zur Heldin

In einer Notsituation reagiert eine Südpfälzerin geistesgegenwärtig und hilft einer Frau. Sie hat einen Herzinfarkt. Nun, einige Wochen nach dem Vorfall in Klingenmünster, sehen sie sich wieder.

Starenabwehr: Anwohner fühlen sich belästigt

Die Traubenlese der frühen Sorten ist im vollen Gange. Die Beeren haben die nötige Süße erreicht, so dass sich die Weinbauern an die Verarbeitung der Früchte machen können. Allerdings locken die reifen Trauben auch die Vogelwelt an. Ein bewährtes Mittel zur Starenabwehr sind Schreckschussanlagen. Doch damit ist nicht jeder einverstanden.

Hells-Angels-Prozess: Revision eingelegt

Ein Mitglied der kriminellen Rockerbande Hells Angels hatte im vergangenen Dezember mit einer Bluttat am Rande einer Beerdigung in Germersheim für Entsetzen gesorgt. Vom Landgericht Landau wurde er zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dagegen wollen seine Verteidiger Revision einlegen.