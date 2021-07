Die Kontrolle von Lebensmitteln in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr bei 11,2 Prozent der untersuchten Proben zu einer Beanstandung geführt – etwa ebenso viele wie ein Jahr zuvor (11,1 Prozent). Dabei handelte es sich zu einem weit überwiegenden Anteil um falsche oder irreführende Kennzeichnungen, wie der Präsident des Landesuntersuchungsamts (LUA), Stefan Bent, bei der Vorstellung der Jahresbilanz am Montag in Mainz mitteilte. In 19 von 16.344 untersuchten Proben – das sind 0,12 Prozent – wurden aber auch gesundheitsschädliche Mängel festgestellt. In einzelnen Fällen etwa Blei in Frittierfett oder Glassplitter im Eis-Kaffee einer Bäckerei.

„Eine wichtige Botschaft ist, dass die Sicherheit der Lebensmittel in Rheinland-Pfalz wirklich gewährleistet ist“, sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Lebensmittel könnten in Fachgeschäften und Supermärkten ohne Bedenken eingekauft werden.

Weniger Kontrollen in der Pandemie

Wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie ging die Zahl der untersuchten Proben um 17 Prozent zurück. Die Zahl der Kontrollbesuche in den Betrieben sank um 19 Prozent auf 29.248 – der Rückgang war vor allem bedingt durch die zeitweise Schließung von Hotels und Gaststätten. In 2431 Betrieben wurden Verstöße wie mangelnde Hygiene, bauliche Mängel oder Fehler bei der Kennzeichnung von Speisen festgestellt. Das sind 15,4 Prozent und damit etwas mehr als 2019 mit 14,8 Prozent.