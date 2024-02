Mit einer App Essen retten

Essen vor der Tonne retten, Geld sparen und die Welt verbessern – so das Motto von Too Good To Go. Die App verbindet Händler und Verbraucher. Es gibt aber auch Kritik.

Zwei neue Kneipen für Henry Bartsch

Box-Trainer und Gastronom Henry Bartsch übernimmt zwei Bars in der Landauer Königstraße. Im Prinzip soll es sich bei beiden um klassische Kneipen handeln. Jedenfalls fast.

„Das ist psychologische Kriegsführung“

Rund um das Projekt Kolchenbach Green Living in Albersweiler gibt es viele Ungereimtheiten. Besonders hart getroffen hat es Familie Weis, deren Heim durch die Bauarbeiten unbewohnbar gemacht worden ist. Derweil wirbt die Firma mit einem Video, in dem sie das Wohnhaus schon durch ihre Neubauten ersetzt hat.

„Nachtumzug“: Hagel es Strafen für Fasnachter?

Fasnachter, die von einem Umzug zurückkommen, fahren noch eine Runde durchs Dorf. Die Polizei schreitet ein, die Gruppe feiernder Menschen löst sich auf. In sozialen Medien entwickelt sich eine bissige Diskussion darüber. Was war am Fasnachtssonntag los?

Gemeinde fordert höheren „Kieszins“

Die Heidelberg Material Mineralik möchte ihre Produktion im Neupotzer Kieswerk ausbauen. Dazu braucht es die Zustimmung der Gemeinde. Deren Vertreter sind auch grundsätzlich offen für das Ansinnen. Noch gibt es aber reichlich Klärungsbedarf.

DRK-Projekt für junge Menschen: Leben lernen

Junge Menschen mit psychischen Erkrankungen wohnen im „Haus des Lebens“ in Kandel. Doch was sind das für junge Frauen und Männer? Wie kann ihnen geholfen werden? Ein Blick hinter die Kulissen.