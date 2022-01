Im Prozess um einen Kannibalenmord an einem 43-jährigen Mann hat das Berliner Landgericht den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sprach den 42-jährigen Lehrer, der aus der Südwestpfalz stammt, am Freitag des Mordes und der Störung der Totenruhe schuldig. Die Richter stellten zudem die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten fest, was eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausschließt.