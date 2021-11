Ursprünglich wollte die Lebenshilfe in diesem Jahr am 27. und 28. November wieder ihren Adventsmarkt feiern. Doch nun hat sich die Einrichtung entschieden, nach 2020 erneut abzusagen. Grund sei die deutschlandweit besorgniserregende Entwicklung der Corona-Neuinfektionen sowie die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, auf Großveranstaltungen zu verzichten, heißt es in einer Mitteilung. Der Christbaumverkauf der Lebenshilfe-Gärtnerei findet jedoch wie geplant ab dem ersten Adventswochenende im Freien statt.