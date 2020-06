Die Lebenshilfe hat dem Mitarbeiter gekündigt, der sich zu rechtem Gedankengut bekennt und sich mehrfach an Neonazi-Aufmärschen beteiligt hat. Das haben Geschäftsführer Sven Mayer und sein Stellvertreter Fabian Kunz am Dienstag mitgeteilt. Ein Umdenken des Betriebsrats habe diesen Schritt ermöglicht, sagte Mayer. Das Gremium hatte zunächst eine außerordentliche Kündigung des Manns abgelehnt. Am Dienstag hat der Betriebsrat dem Schritt dann schriftlich zugestimmt. Die Kündigung sei umgehend ausgesprochen und zugestellt worden, sagte Mayer. Der Mann war Mitte Juni freigestellt worden.