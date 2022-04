Forstleute warnen vor Lebensgefahr im Pfälzerwald

Umgestürzte Bäume blockieren nach dem schweren Schneebruch noch immer viele Wanderwege. Vor allem umgeknickte Baumkronen sorgen für Lebensgefahr. Zum Artikel

Was es mit den mysteriösen Lichtern am Himmel auf sich hat

Eine Reihe mysteriöser Lichtpunkte erleuchten seit einigen Monaten immer wieder die Nacht auch über Rheinland-Pfalz − zuletzt am Donnerstagabend. Zum Artikel

US-Verteidigungsminister lädt zu Ukraine-Treffen in Ramstein

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will in der kommenden Woche auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz mit Kollegen aus mehreren Ländern zum Krieg in der Ukraine beraten. Zum Artikel (mit Video)

Schiffsstau in Shanghai treibt Preise in Deutschland

Schiffe stauen sich vor dem größten Hafen der Welt in Shanghai. Der Corona-Lockdown behindert den Transport der Fracht mit Lastwagen. Das wirkt sich auch auf Deutschland aus. Zum Artikel

Im Sog der Magersucht: „Instagram kann ein Risiko sein“

Die Speyererin Julia Gauly ist mit mehr als 100.000 Fans erfolgreich auf Instagram. Was dort auf den ersten Blick nicht sichtbar wird: Sie leidet jahrelang an Magersucht. Zum Artikel

Scholz verteidigt Waffen-Strategie

Kanzler Scholz reagiert auf den Vorwurf, bei Waffenlieferungen zu zögerlich zu sein, und spricht von einem „tiefgreifenden Kurswechsel“. Der Druck auf den Kanzler wächst indes, nicht nur aus der Opposition. Zum Artikel

So schützen Sie sich vor Zecken

Jetzt heißt es wieder Aufpassen nach Spaziergängen in Wald oder Wiesen. Die Zeckensaison ist in vollem Gang. Gegen bestimmte Krankheitserreger kann man sich impfen lassen, gegen andere nicht. Zum Artikel

Gefälschter Impfausweis kann zur Kündigung führen

Führt ein Arbeitgeber eine Impfpflicht für Mitarbeitende mit Kundenkontakt ein und legt der Arbeitnehmer daraufhin einen gefälschten Impfpass vor, so darf diesem fristlos gekündigt werden. Zum Artikel

Der allerletzte Mieter im leeren Einkaufszentrum kann bleiben

Der letzte verbliebene Mieter im Rathaus-Center Ludwigshafen will weiterhin nicht ausziehen. Das muss er nun wohl auch nicht. Ein kurioser Fall. Zum Artikel