Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz hat am Mittwoch vor gesundheitsschädlichen bis lebensgefährlichen Arzneiwirkstoffen in drei Schlankheitsmitteln gewarnt.

Die Produkte enthielten Sibutramin und eines davon auch Phenolphthalein. Beide Stoffe hätten wegen schwerwiegender Nebenwirkungen keine Zulassung mehr. Laut LUA sind die Abnehmmittel nicht deklariert, weshalb Käufer auch nicht selbst überprüfen können, welchen Risiken sie sich aussetzen.

Die schädlichen Produkte heißen 150G Slim, A1 L-Carnitine Lepidium und Zotreem Dream. Die von Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern über das Internet im Ausland bestellten Schlankheitsmittel seien dem Zoll aufgefallen und zur Laboranalyse ins LUA geschickt worden. In allen drei Fällen handele es sich um nicht zugelassene Medikamente. Der Handel damit stelle laut Arzneimittelgesetz eine Straftat dar, die mit einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe geahndet werden könne.

Sibutramin wurde laut LUA früher in legalen Arzneimitteln gegen Adipositas (Fettleibigkeit) unter ärztlicher Aufsicht verabreicht. Wegen gravierender Nebenwirkungen habe der appetithemmende Wirkstoff aber seit vielen Jahren keine Zulassung mehr. Sibutramin könne den Blutdruck stark erhöhen und Herzerkrankungen hervorrufen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Psychopharmaka drohen laut LUA zudem gefährliche Wechselwirkungen; auch Todesfälle seien bekannt.

Phenolphthalein wirke abführend und solle dadurch einen schnellen Gewichtsverlust vorgaukeln. Der Wirkstoff sei aber wegen des Verdachts auf krebserregende Nebenwirkungen in Deutschland bereits vor vielen Jahren vom Markt genommen worden.

Das LUA findet nach eigenen Angaben in Schlankheitsmitteln immer wieder gesundheitsschädliche Substanzen und rät grundsätzlich davon ab, den Versprechen auf dubiosen Internetseiten zu glauben.

Vor Zotreem wird schon lange gewarnt. Trotzdem scheint das angeblich auf Kräutern basierende Mittel ebenso wie A1 L-Carnitine Lepidium nach einer kurzen Internetrecherche leicht im Netz verfügbar zu sein. Auf der Homepage des LUA gibt es weitere Warnungen vor Schlankmachern, die bei früheren Gelegenheiten aufgefallen sind.