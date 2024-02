Um Unfälle zu verhindern, fällt das Landesforsten ab Mittwoch zunächst 25 mit einem Pilz befallene Pappeln am Rheinufer nördlich der Theodor-Heuss-Brücke, weitere 50 kranke Bäume sollen folgen. Zwei beliebte Spazierwege – der Weg am Rheinufer sowie der Leinpfad auf der gegenüberliegenden Seite – sind während der Arbeiten für etwa zwei Wochen gesperrt. Die Fachleute sind sicher: Am Flussufer des Rheins, nördlich der Brücke, auf der die A6 verläuft, besteht Lebensgefahr durch fallende Äste. Das Land als Eigentümer der Bäume müsste bei einem Unglück Schadensersatz leisten.

