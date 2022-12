Leuchtendes Spektakel: Über 100 Traktoren auf Lichterfahrt (mit Video)

Bei der Aktion „ein Funken Hoffnung“ sind rund 110 Trecker am Samstag auf einer 26 Kilometer langen Lichterfahrt wieder durch die Domstadt Speyer und ihre Nachbargemeinden gerollt. Wie in den Vorjahren haben Landwirte aus der Region ihre Traktoren weihnachtlich geschmückt und sie beleuchtet, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Zum Artikel

Falscher Staatsanwalt am Telefon setzt Seniorin unter Druck

Mit „Schockanrufen“ setzen Betrüger Leute unter Druck, um an Geld oder Schmuck zu kommen. Oft ist ein Angehöriger „in Not“, dem mit Geld aus der Patsche geholfen werden kann. Oder Wertsachen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Betrüger agieren wie nach Drehbuch. Zum Artikel

Finanzexpertin über Altersarmut und veraltete Denkmuster

„Ein Mann ist keine Altersvorsorge“: Mit diesem Buchtitel ist die Finanzberaterin und Brigitte-Kolumnistin Helma Sick bundesweit bekannt geworden. Im Interview mit Sonja Weiher zeigt sich die 81-Jährige fassungslos, wie naiv viele junge Frauen immer noch in die Familienplanung gehen. Zum Artikel

Kein Strom, kein Geld und doch trotzen die Ukrainer dem Krieg

Im verwüsteten Dorf Nowoseliwka im Norden der Ukraine läuft der Wiederaufbau, und auch in der Hauptstadt Kiew geht das Leben trotz der Angriffe Russlands weiter. Zum Artikel

Nach zwei Jahren wieder Jahreshauptversammlung im Fritz-Walter-Stadion

Jahreshauptversammlungen des 1. FC Kaiserslautern waren in den letzten Jahren nicht gerade von Harmonie geprägt. Erstmals seit 2019 fand die Versammlung am Sonntag wieder im Fritz-Walter-Stadion statt. Ob es erneut turbulent wurde, lesen Sie in unserem Blog. Zum Artikel und zum Kommentar

Hackerangriff: Von Krisenkommunikation und Stresstests

Eine Dienstbesprechung hat es gegeben. Das war knapp eine Woche nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises. Über die genauen Umstände der Cyberattacke hätte mancher Bürgermeister allerdings gerne noch mehr erfahren. Welche Kritik kommt noch aus den Dörfern? Und was haben die örtlichen Verwaltungen aus dem Fall gelernt? Zum Artikel

Mein Leben mit Long-Covid: Eine Betroffene berichtet

Eine Corona-Infektion wirft Anna Blum so sehr aus der Bahn, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verliert – der RHEINPFALZ erzählte sie vor einem Jahr ihre Geschichte. Was seither geschehen ist und welche Folgen eine zweite Infektion mit dem Virus hatte. Ein Gespräch über das Leben mit Long-Covid. Zum Artikel