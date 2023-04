Tote Zehnjährige in Wunsiedel - Entsetzen und viele Fragen

Ein Mädchen wird leblos in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Oberfranken gefunden. Erste Anzeichen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Drei Jungen geraten in den Fokus der Ermittler. Hier geht’s zum Artikel.

Überlastete Bereitschaftspraxen: Wird Ostern so schlimm wie Weihnachten?

Kranke mussten stundenlang auf der Straße ausharren: An Weihnachten war der Ärztliche Bereitschaftsdienst hoffnungslos überlastet. Was damals schiefging und wie die Ausganslage vor Ostern ist: ein Überblick. Hier geht’s zum Artikel.

Corona-Experte: „Das Virus bleibt gefährlich“

Corona ist praktisch aus dem Alltag verschwunden. Dennoch gibt es viele Menschen, die unter den Folgen einer Infektion weiter leiden. Wie kann ihnen geholfen werden? Hier geht’s zum Artikel.

Was die Pfälzer Sterneköche über ihre Auszeichnung sagen

Für das Restaurant „Admiral“ in Weisenheim am Berg ist es bereits der vierte Michelin-Stern in Folge. Das Restaurant „Intense“ erkochte sich die Auszeichnung am neuen Standort in Wachenheim zum ersten Mal, verlor dafür aber den Stern für das „The Izakaya“. Hier geht’s zum Artikel.

Frankenthalerin: „Als Frau mit Kopftuch bekommt man nichts geschenkt“

Offene Ausgrenzung oder schiefe Blicke: Ramin Khan kennt beides gut. Die junge Frau studiert Medizininformatik – und trägt ein Kopftuch. Im Interview mit Lokalredakteurin Sonja Weiher schildert die Muslima, was aus ihrer Sicht in Sachen Integration schiefläuft. Hier geht’s zum Artikel.

Kondensstreifen-Kringel: Das war der Grund

Auffällige Muster am Pfälzer Himmel haben viele Menschen in der Region am Dienstagvormittag an einen neuen Kerosinablass-Fall denken lassen. Dieses Mal gab es eine andere Ursache. Hier geht’s zum Artikel.

Gerichtsprozess: Donald Trump wütet gegen seine Ankläger

Erstmals in der Geschichte ist mit Donald Trump ein Ex-Präsident angeklagt worden. Politisch könnte das dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber paradoxerweise sogar helfen, aber persönlich wirkt er angegriffen. Umso maßloser wütet er gegen die Justiz. Hier geht’s zum Artikel.

B10-Ausbau: Unesco-Vertreter sollen sich klar zu Pfälzerwald bekennen

Umweltschützer machen Druck: Bei einem Festakt in Annweiler wollen sie die versammelte Prominenz dazu drängen, sich endlich gegen den vierspurigen B10-Ausbau zu stellen. Nur Sorgen zu äußern, sei zu wenig. Die Frage ist, wie frei sich das neue deutsche Unesco-Komitee äußern kann. Hier geht’s zum Artikel.

Pfalztheater: Ein Rundgang durch das neue Theaterzelt

Das Kassenhäuschen steht, der Boden ist verlegt, die Maske ist ebenso eingezogen wie der Caterer. Seit Tagen haben die Schauspieler im Theaterzelt neben dem Warmfreibad geprobt. Am Donnerstag feiert das Pfalztheater dort Premiere in ungewohnter Umgebung. Ein Rundgang bei einer Hauptprobe. Hier geht’s zum Artikel.

Ostern: So wird das Wetter in der Pfalz

Was Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer für die nächsten Tage erwartet. Hier geht’s zum Artikel.