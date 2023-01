Beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) könnte der Schlagerstar Ikke Hüftgold für Deutschland ins Rennen gehen. Mit dem Song „Lied mit gutem Text“ will der 46-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, beim ESC in Liverpool auftreten. Doch noch ist nicht sicher, ob der „Layla“-Produzent auch tatsächlich für Deutschland antreten darf. Zuvor soll das Fernsehpublikum in einer Sendung darüber abstimmen.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) veröffentlichte am Freitag die Liste für die Show „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“ am 3. März (22.20 Uhr) im Ersten. Acht Plätze für die TV-Show sind schon fest gesetzt, ein letzter Startplatz wird über das soziale Netzwerk Tik Tok vergeben.

Sechs Künstler kämpfen auf Tik Tok aktuell um den letzten freien Platz. Darunter auch die Band From Fall To Spring und Leslie Clio, die mit dem Lied „I Couldn’t Care Less“ bekannt geworden ist.

Sicher ist jedoch: Schlimmer als in den vergangenen Jahren kann Deutschland kaum abschneiden. Seit 2010, als Lena mit „Satellite“ gewinnen konnte, gab es nur zwei Top-Ten-Platzierungen. Allein dreimal wurde Deutschland Letzter.