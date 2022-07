Nach dem Totalausfall der Lautertalbahn vom vorvergangenen Wochenende haben am Samstag wieder Bahngäste vergeblich auf ihren Zug gewartet. Wie der Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr, Fritz Engbarth, auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte, fiel ein mittägliches Zugpaar aus, weil sich der Lokführer kurzfristig krank gemeldet habe. Probleme gab es nicht nur im Lautertal, sondern laut Engbarth in der gesamten Pfalz, aber auch im S-Bahn-Bereich in Baden-Württemberg, wo mehrere Züge wegen Krankmeldungen nicht fahren konnten. Verschärfend kommt hinzu, dass die DB Regio AG unter akutem Personalmangel leidet, weil Lokführer fehlen. oef