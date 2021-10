Die Deckenarbeiten in der Lauterstraße auf Höhe der Kreuzung Mühlstraße/Burgstraße sind bereits abgeschlossen. Starke Spurrillen und eingedrückter Asphalt erforderten laut Stadtverwaltung dringend eine Sanierung. „Da es sich um eine wichtige Hauptverkehrsstraße handelt, wurden die Arbeiten während der Herbstferienzeit, wenn das tägliche Verkehrsaufkommen vergleichsweise gering ist, ausgeführt“, erläutert die Verwaltung. Auch an den Wochenenden wurde gearbeitet. Bei weitgehend trockener Witterung wird ab Sonntag, 24. Oktober, 14 Uhr, die Sperrung in der Lauterstraße aufgehoben. Bis dahin gilt es noch die fehlenden Straßenmarkierungen sowie die Induktionsschleifen aufzubringen. Auch beschädigte Schächte, Bordsteine und Rinnen werden in diesem Zuge erneuert.