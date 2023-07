Mit der exakt gleichen Weite wie vor zwei Jahren in Braunschweig, mit 19,82 Metern, gewann Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein überraschend das Kugelstoßen bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel. Der 29-Jährige, der die meiste Zeit in Kaiserslautern trainiert, weil er an der dortigen Universität gerade seine Masterarbeit in Energie- und Verfahrenstechnik schreibt, behielt die Nerven, als er im vierten Versuch an den Konkurrenten vorbeizog. „Ich wusste, ich muss locker bleiben und einen kühlen Kopf bewahren, im wahrsten Sinne des Wortes bei dieser Hitze, dann kann ich einen halben Meter weiter stoßen“, erzählte er.