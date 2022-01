Eine Woche vor dem Wiederbeginn der Rückrunde absolviert Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern sein einziges Testspiel der knapp zweiwöchigen Wintervorbereitung. Die Roten Teufel treten an diesem Samstag (14 Uhr) beim belgischen Erstligisten KAS Eupen an. Zuschauer sind pandemiebedingt keine zugelassen. Trainer in Eupen ist der in Mainz geborene Stefan Krämer (54), den der FCK vor allem noch aus seinen Zeiten beim einstigen Lauterer Drittliga-Rivalen KFC Uerdingen kennt.

Am Samstag, 15. Januar, 14 Uhr, empfängt der FCK den SV Meppen zu seinem ersten Ligaspiel 2022 – auch dies wird Stand jetzt ein Geisterspiel sein.