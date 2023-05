Hambacher Schloss: Stadt hebt Versammlungsverbot auf

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat das Verfahren wegen eines für Pfingstsonntag, 28. Mai, geplanten, aber von der Stadt Neustadt verbotenen Marschs hinauf zum Hambacher Schloss eingestellt. Es müsse nicht mehr entschieden werden, weil die Beteiligten den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt hätten, teilte das Gericht am Donnerstagnachmittag mit. Hier geht’s zum Artikel.

Städtetag: Konkrete Lösungen für Flüchtlingsversorgung

Eine Milliarde Euro will der Bund für die Flüchtlingsversorgung zusätzlich zur Verfügung stellen. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz wollen Klarheit vom Land, wann sie mit wie viel Geld rechnen können. Hier geht’s zum Artikel.

Viel Verkehr vor Ferienbeginn an Pfingsten

Volle Sonne und volle Straßen: Zum Start der Ferien werden auf den Autobahnen Staus erwartet. Auch auf Bahnhöfen und Flughäfen dürfte viel los sein. Doch Badesachen können auch im Land ausgepackt werden. Hier geht’s zum Artikel.

Pflegereform: Was Lauterbach plant

An diesem Freitag verabschiedet der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen die Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er selbst räumt ein, dass seine Reform nur ein Zwischenschritt sei: „Das jetzige System kann man nicht dauerhaft so weiter ausbauen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Es muss anders gemacht werden.“ Dafür will der SPD-Politiker 2024 Pläne vorlegen. Hier geht’s zum Artikel.

Ikonen sterben nicht: Zum Tode von Tina Turner

Mit dem Begriff der Ikone wird ja mitunter etwas inflationär umgegangen. Aber auf Tina Turner, die jetzt mit 83 Jahren gestorben ist, trifft er zu. Sie war nicht nur eine Ikone des Rock, sondern auch eine der Frauenbewegung. Eine, die immer wieder aufstand und sicherlich „simply the best“ war. Hier geht’s zum Artikel.

Olaf Scholz – der schwache Kanzler

Der Kanzler tanzt auf vielen Hochzeiten. Doch im Haus der Ampelkoalition knallen die Türen. Wo ist der Regierungschef mit der ordnenden Hand? Hier geht’s zum Artikel.

Schlafen inmitten der Natur: Die neuen Baumwipfelhäuser

Schlafen inmitten der Natur, das ist bald in Bindersbach möglich. Die Baumwipfelhäuser der Baumarkt-Familie Hornbach sind fertig. Nur bei der Einrichtung muss noch Hand angelegt werden. Und das ist erst der Anfang: Denn parallel werden schon weitere Mini-Ferienhäuser auf Stelzen gebaut. Hier geht’s zum Artikel.

Vorsicht beim Googeln: Abzocke mit Nachsendeauftrag

Wer einen Nachsendeauftrag abschließen will, will in aller Regel den Service der Deutschen Post nutzen. Das ist auch online möglich. Dabei ist aber Vorsicht geboten. Eine Frau aus Altleiningen ist offenbar einem Abzocker-Anbieter in die Falle gegangen. Hier geht’s zum Artikel.

Bahn: Vorerst keine neuen Warnstreiks

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn weitere Warnstreiks für die nächsten Tage vorerst ausgeschlossen. Die Bahn habe an diesem Donnerstag ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Nachmittag mit. Hier geht’s zum Artikel.