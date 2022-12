Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Krankenhausfinanzierung weitgehend umstellen. Er stellte am Dienstag in Berlin Pläne vor, die den Effizienzdruck auf die Kliniken mildern sollen. Fallpauschalen für die Behandlung der Patienten sollen danach nur noch einen Teil der Finanzierung ausmachen. Würden die Pläne so umgesetzt, komme dies einer „Revolution im System“ gleich, sagte Lauterbach.

Die Vorschläge sind seit Mai dieses Jahres von einer Regierungskommission erarbeitet worden. Danach sollen die Kliniken künftig eine Basisfinanzierung erhalten und nur einen Teil ihrer Ausgaben über Fallpauschalen refinanziert bekommen. Lauterbach sagte, die Vorschläge seien die Grundlage, auf der die politischen Entscheidungen getroffen werden sollten. Die Probleme seien lange bekannt, aber nie grundsätzlich angegangen worden. Krankenhäuser müssten heute möglichst billig möglichst viele Patienten behandeln. Es dominiere die Ökonomie, kritisierte der Minister.

Im Kern soll es künftig drei Gruppen von Kliniken geben, lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale Krankenhäuser und solche, die wegen ihrer Kapazitäten und Spezialisierung von überregionaler Bedeutung sind, etwa Unikliniken.