Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten nun doch zurücknehmen. Das kündigte der SPD-Politiker am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ an: „Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren.“ Am Mittwoch wiederholte er auf Twitter seine Aussage. Bleiben soll laut Lauterbach aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

1) Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Coronainfektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Das entlastet zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal ist falsch und schädlich. — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 6, 2022

Quarantäne-Regeln: Neue Laxheit für Infizierte?