Gut drei Wochen vor dem Ende der meisten Corona-Schutzauflagen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor allzu großer Unbeschwertheit gewarnt. „Wir dürfen nicht glauben, die Pandemie ist vorbei“, sagte er am Freitag in Berlin. Deutschland stehe keinesfalls ein „Freedom Day“ bevor, denn dieser Begriff täusche „eine Sicherheit vor, die wir nicht haben“. Lauterbach sprach sich dafür aus, auch nach dem Auslaufen der derzeitigen Regeln am 20. März effektive Schutzmaßnahmen zu ermöglichen.

Er erwarte nicht, dass am 20. März eine „komplette Öffnung“ zu erwarten sei, sagte Lauterbach. „Ich gehe davon aus, dass sich das Virus von einem Freedom Day nicht beeindrucken lässt.“