Die EU-Kommission hat nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der vorgezogenen Lieferung von 35 Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffs gegen das Coronavirus an Deutschland zugestimmt. Eine vorgezogene Lieferung bedürfe der Zustimmung der EU, diese habe er Donnerstagmittag erhalten, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin vor Journalisten. Er verhandele außerdem mit Rumänien, Bulgarien und Portugal über den Kauf von Biontech-Impfstoffen. Er hoffe, dass er hier bald Vollzug berichten könne.

Keine Kritik an Spahn

Lauterbach sagte, die neue Bundesregierung habe eine „sehr offensive Boosterstrategie“ zu ihrem Hauptwerkzeug in der Corona-Pandemie gemacht. Dazu sei mehr Impfstoff nötig, als vorhanden sei. Dies sei „ausdrücklich“ keine Kritik an seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU).

80 Millionen Dosen Biontech reserviert

Für das zweite Quartal nächsten Jahres habe er eine große Tranche im Umfang von 80 Millionen Impfdosen reserviert von Biontech. Dies sei zum großen Teil schon an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff. Er hoffe, dass Deutschland „einen Teil“ der 80 Millionen Dosen schon im ersten Quartal bekommen könne. Dieser Kauf sei von größter Bedeutung, sagte Lauterbach.

Wie Lauterbach weiter sagte, informierte er sich am Donnerstag in Großbritannien in der dortigen Regierung und bei dortigen Experten über die Omikron-Verbreitung. Großbritannien berichte „sehr besorgniserregende Zahlen“. sagte er. Deshalb sei es wichtig, die Verbreitung der Omikronvariante in Deutschland so klein zu halten wie möglich.

Wieler: Weihnachten nicht zum „Kickstart“ für Omikron machen

Der Präsident des Robert Koch-Insituts, Lothar Wieler, hat angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dazu aufgerufen, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. „Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird“, sagte Wieler am Donnerstag in Berlin.

Er bat die Bürger „eindringlich“, die Feiertage so zu verbringen, dass sie „nicht für das Virus ein Fest“ würden. „Verbringen Sie diese Zeit wirklich nur im kleinsten, engsten Freundes- und Familienkreis.“ Bei Treffen mit Personen aus Risikogruppen empfahl er auch bei vollständiger Impfung Tests.

Es gehe jetzt darum, generell Infektionen so gut es geht zu verhindern, damit sich Omikron nicht so schnell ausbreiten könne und die Klinken entlastet würden, bevor die Fallzahlen dann wahrscheinlich wieder anstiegen. In Deutschland seien bisher einige Hundert Fälle mit der Variante im Meldesystem übermittelt worden, sagte Wieler.

Momentan lässt sich seinen Angaben zufolge noch nicht einschätzen, wie gut die Impfung vor schweren Verläufen schütze und ob Omikron weniger oder mehr krank mache. Dadurch, dass es so extrem ansteckend sei, müsse man aber „allein aus mathematischen Gründen“ mit einer hohen Zahl an schweren Verläufen rechnen. Zur Impfwirkung sagte Wieler: „Geimpft sein ist immer besser als nicht geimpft sein, das ist völlig klar“. Erste Studien wiesen aber darauf hin, dass zwei Impfungen nicht so gut vor Omikron schützten. Mit einer Auffrischungsimpfung könne der Schutz aber wahrscheinlich wieder deutlich erhöht werden.

Jugendmediziner: Schulen können zur Corona-Kontrolle beitragen

Schulen können nach Einschätzung eines Kinder- und Jugendmediziners zur Kontrolle des Corona-Virus beitragen - wenn dort konsequent Masken getragen und weitere Schutzmaßnahmen befolgt werden. Das sagte der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln, Jörg Dötsch, am Donnerstag in Berlin. Kinder könnten sich sowohl in Schulen als auch in Haushalten anstecken, sagte Dötsch.

Der Experte nannte beispielhaft Nordrhein-Westfalen, wo es nach den Sommer- und nach den Herbstferien an den Schulen zunächst viele Infektionen gegeben habe, weil Kinder das Virus von daheim mitgebracht hätten. Die Lage habe sich dann aber wieder beruhigt, wie Test an den Schulen gezeigt hätten.

Ferner rief Dötsch die Eltern dazu auf, ihre 12- bis 17-jährigen Kinder uneingeschränkt zu impfen. Eltern von 5- bis 11-Jährigen könnten ihre Kinder ohne Bedenken impfen. Wenn sie aber selbst zögerlich sind, sollten sie nicht gedrängt werden. Besonders wichtig sei die Impfung auch in dieser Altersgruppe aber für Kinder mit Vorerkrankungen.