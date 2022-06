Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Corona-Maßnahmen für den kommenden Herbst und Winter skizziert. Dabei sagte er am Freitag in Berlin, dass eine Verschärfung der Maskenpflicht vorbereitet werde.

Zu den Maßnahmen für Herbst und Winter zählen auch strengere Vorschriften für Pflegeheime. Lauterbach sagte, in jeder Einrichtung werde es künftig eine verantwortliche Fachkraft geben müssen, die zuständig sei für die Umsetzung des Hygienekonzepts und die Schließung der Impflücken – auch in Bezug auf die zweite Auffrischungsimpfung. Dazu werde es in Kürze einen Gesetzentwurf geben, sagte Lauterbach.

Warten auf Expertengremium

Die Novelle des Infektionsschutzgesetzes soll dem Minister zufolge nach der Sommerpause beschlossen werden. Die gegenwärtigen Regeln laufen zum 23. September aus. Er werde vor der Parlamentspause die Eckpunkte für die Reform vorstellen, sagte Lauterbach. Der SPD-Politiker zeigte sich einig mit FDP-Justizminister Marco Buschmann, dass die anstehenden Gesetzesbeschlüsse nicht vorgezogen werden sollen. Darauf drängt unter anderem der Deutsche Städtetag.

Lauterbach verwies darauf, dass das zuständige Expertengremium von Bund und Parlament Ende Juni seine Bewertung der bisherigen Corona-Maßnahmen vorlegen werde. Danach könne er sich mit dem Justizminister auf die Inhalte des Gesetzes einigen.