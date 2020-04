Weil sich ein 47-jähriger Angetrunkener am Wochenende von der lauten Musik in einem Mehrfamilienhaus gestört fühlte, hat er an der vermeintlichen Wohnung geklingelt aus der er die Musik vermutete und dem Nachbar, der die Tür öffnete, sofort in dessen Gesicht geschlagen. Laut Polizei ist es daraufhin zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen dem Betrunkenen und dem Familienvater gekommen, der die Tür geöffnet hatte. Nachdem die Polizei eingetroffen war, habe sich herausgestellt, dass der Angetrunkene an der falschen Wohnungstür geklingelt hatte. Die Musik sei aus der Wohnung nebenan gekommen. Der Anwohner mit der lauten Musik sei von der Polizei zur Ruhe ermahnt worden, um weitere Konflikte zu vermeiden.