Laura Nolte aus Winterberg ist die erste deutsche Monobob-Weltmeisterin. Nach Bronze bei der WM-Premiere 2021 setzte sich die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking am Sonntag bei den Titelkämpfen in St. Moritz durch. Nolte gewann nach drei Laufbestzeiten in vier Durchgängen mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Dritte wurde Lisa Buckwitz vom BCR Thüringen.