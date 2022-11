Der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT) fordert bei der geplanten Neufassung des Postgesetzes mehr Zuständigkeiten für die Bundesnetzagentur und eine genauere Überprüfung der Briefzustellung. „Im neuen Postgesetz darf es nicht nur um die Brieflaufzeiten gehen“, sagte DVPT-Vorstand Klaus Gettwart im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Vielmehr müsse die Bundesnetzagentur künftig das Recht haben, Postunternehmen ohne Anlass zu überprüfen; bislang sei das nur nach Kundenbeschwerden möglich.

Gettwart reagierte damit auf Forderungen von Post-Chef Frank Appel. Dieser hatte an die Politik appelliert, die bisherige Vorgabe, der zufolge mindestens 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag beim Empfänger sein müssen, zu überdenken. Die Ampel-Koalition will das Postgesetz in der laufenden Legislaturperiode modernisieren; seine Eckpfeiler sind mehr als zwei Jahrzehnte alt.