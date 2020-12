Damit Studierende bei der Bafög-Unterstützung keine Nachteile haben, wird das laufende, von der Corona-Pandemie geprägte Wintersemester in Rheinland-Pfalz als „Null-Semester“ gewertet. Das teilte das Wissenschaftsministerium in Mainz am Montag mit. Das Wintersemester sei kein verlorenes Semester. Die Regelung solle sicherstellen, dass Bafög-Empfänger, die wegen der Pandemie länger studieren, ihre Förderungsansprüche nicht verlieren, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) laut einer Mitteilung.

Das Wintersemester werde in Sachen Bafög-Bezug nicht gezählt, erklärte ein Ministeriumssprecher. Während des Semesters absolvierte Seminare oder erarbeitete Punkte zählen dagegen. Studierende hätten so ein Semester mehr Zeit, um eine Bafög-Förderung zu erhalten. Das Studium laufe digital ab, Prüfungen werden laut Ministerium zunächst bis zum 10. Januar so weit wie möglich ausgesetzt.

