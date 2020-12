Einen abenteuerlich beladenen Transporter hat die Polizei am Mittwochabend im Kreis Kusel gestoppt. Das Fahrzeug fiel den Beamtem in Offenbach-Hundheim auf, weil Metall- und Holzlatten gut einen halben Meter weit aus seinem offenen Beifahrerfenster ragten. Die genauere Inspektion zeigte dann: In dem Mercedes gab es kein Warndreieck und keinen Verbandskasten, aber ungesicherte Ladung. Der 62-jährigen Fahrer wiederum war nicht angeschnallt, und auf dem Beifahrersitz hatte er neben einer Waschmaschine auch noch einen Hund untergebracht. Die Polizisten haben den Mann jetzt nicht nur angezeigt. Weil sie ihn als „zunehmend aggressiv“ erlebten, wollen sie prüfen lassen, ob ihm der Führerschein abgenommen wird.