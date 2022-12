Pizza nur noch latschig?

Pizza und Lasagne in der Plastikschale? Das klingt komisch, könnte aber bald Realität werden. Essen zum Mitnehmen muss ab 2023 auch in Mehrwegverpackungen angeboten werden. Wie gehen Lokale damit um?

Auf dem Thron der Weiblichkeit

US-Promis schwärmen davon. Vaginale Dampfbäder sollen eine Wohltat für den Intimbereich sein und bei Frauenproblemen helfen. Wir haben bei der Schoraumberatung Südpfalz getestet, was dahintersteckt.

Insheim-Fahne in Katar

Haben Sie sie bei den Deutschlandspielen der WM in Katar im Fernsehen gesehen? Die Pfälzer Flagge in der Fankurve. Ein Insheimer erzählt, wie er das ungewöhnliche Turnier vor Ort erlebt.

Ausbau Hirschgraben vorerst vom Tisch

Die Finanzen lassen Kommunen derzeit kaum eine Chance in freiwillige Projekte zu investieren. Jetzt muss die Öffnung des Wirtschaftsweges zwischen Lingenfeld und Westheim auf Eis gelegt werden.

Der Ton an Schulen wird rauer

Gewalt gegen Lehrer wird an deutschen Schulen zunehmend zum Problem. Im Kreis Germersheim schlagen die Lehrer noch nicht Alarm. Aber sie nehmen Veränderungen bei den Kindern und Jugendlichen wahr.

Weihnachtsgarten fürs Hospiz

Vor der Haustür von Familie Mayer in Frankweiler weihnachtet es in allen Ecken. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch noch für einen guten Zweck.

„Die Leute wollen harte Fakten“

Petra Gerster ist seit über einem Jahr im Ruhestand. Doch die ehemaligen Nachrichten-Moderatorin von „Heute“ mischt sich gerne in politische Debatten ein. Am Donnerstag hält sie einen Vortrag in Landau. Sie fordert gleiche Gesetze für alle Medien.