Daimler Truck steigt in die erste Börsenliga auf: Dem vom damaligen Daimler-Konzern abgespaltenen Lkw-Bauer, das das weltgrößte Montagewerk im südpfälzischen Wörth betreibt, gelingt knapp drei Monate nach seiner Erstnotierung der Sprung in den Leitindex Dax. Die Aufnahme erfolgt zum 21. März, wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo bekanntgab. Zudem steigt der Versicherer Hannover Rück in den Dax auf. Weichen müssen der Konsumgüterhersteller Beiersdorf und der Energiekonzern Siemens Energy, die in den MDax abrutschen. Die Dax-Aufnahme half Daimler Truck und Hannover Rück zunächst nicht: Beide Papiere notierten am Freitagmorgen deutlich niedriger als am Vortag.