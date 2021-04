[Aktualisiert 15.30 Uhr] Nach einem Unfall am Montagmorgen in Mannheim-Rheinau ist ein Fahrer eines Sattelzuges an den seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 5.20 Uhr von der Straße ab, durchbrach den Zaun am Großkraftwerk in der Duisburger Straße und prallte gegen einen Kohle-Beladekran. Dadurch wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, ist dort im Verlauf des Montags aber gestorben.

Die Unfallursache ist für die Polizei noch immer unbekannt. Zeugen, die den Sattelzug, der gegen 5.20 Uhr von der Ruhrorter Straße über die Duisburger Straße in Richtung Altriper Straße unterwegs gewesen war, beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 0621/174-4222. Die Polizei sucht vor allem den Mitarbeiter des Großkraftwerks, der den Unfall telefeonisch an der Pforte des Kraftwerks gemeldet hat.

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.