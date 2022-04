Bei einem Verkehrsunfall auf der L549 bei Rheinzabern (Kreis Germersheim) ist am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Lastwagen auf der Landstraße zwischen Neupotz und der Abfahrt Rheinzabern/Rülzheim zusammengestoßen. Einer der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der andere wurde leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 57-jährige Fahrer eines leeren Lasters, der aus Kandel kam, aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß er mit dem Auflieger eines mit Sand beladenen Sattelzugs zusammen. Dessen 59-jährige Fahrer aus dem Raum Pirmasens versuchte auszuweichen, konnte das Unglück aber nicht verhindern und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der 57-Jährige aus dem Raum Karlsruhe wurde im Führerhaus eingeklemmt und verstarb laut Polizei am Unfallort.

Die Strecke war wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten bis zum späten Nachmittag gesperrt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.