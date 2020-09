Am Freitag meldete sich ein Lastwagenfahrer bei der Polizeiinspektion Bitburg und gab an, dass er am Donnerstagabend zwischen Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) und Meckel in der Eifel auf einem Parkplatz einen Zweiachsanhänger abgestellt habe. Allerdings wisse er nicht mehr, wo genau. Er sei ortsfremd und habe sich bei der Fahrt ausschließlich mithilfe eines Navigationsgeräts orientiert. Die Polizei meldete am Samstag: „Erste Fahndungsmaßnahmen der Polizei Bitburg und der von dem Fahrer zusätzlich informierten Polizei Kaiserslautern führten bis jetzt nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.“ Gesucht wird ein zweiachsiger Deichselanhänger eines Kaminbauunternehmens mit DU-Kennzeichen.