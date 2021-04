Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Mannheim-Rheinau ist ein Fahrer eines Sattelzuges schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 5.20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab, durchbrach den Zaun in am Großkraftwerk in der Duisburger Straße und prallte gegen einen Kohle-Beladekran. Dadurch wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über den Gesundheitszustand ist der Polizei derzeit nichts bekannt.