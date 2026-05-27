Ein Lastwagenfahrer hat auf der A61 gerade noch rechtzeitig seinen Anhänger abgekoppelt, bevor dieser in Brand geraten ist. Nach Angaben der Polizei stand der Anhänger am frühen Mittwochmorgen auf dem Standstreifen zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen in Flammen. Einsatzkräfte trafen gegen 4.45 Uhr ein, der Anhänger einer Spedition aus Nordrhein‑Westfalen brannte bereits vollständig. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Fahrbahn Richtung Süden war bis 6.45 Uhr gesperrt. Der 49-jährige Fahrer aus dem Landkreis Euskirchen hatte während der Fahrt ein technisches Problem bemerkt und den Zug getrennt. Der Anhänger war mit leeren Fässern beladen. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Autobahn soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut gesperrt werden, um die Überreste zu bergen. rhp