Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr hat ein Lastwagen auf der K2 bei Maxdorf seinen Sattelauflieger verloren. Wie die Polizei per Twitter mitteilt, musste die Kreisstraße zwischen dem Kreisel am Ortseingang der L527 und der Carl-Zeiss-Straße voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.