Einen Container hat ein Lkw-Fahrer am Freitagmittag auf der Bundesstraße in Grünstadt verloren. Der 58-jähriger Lkw-Fahrer war auf dem Zubringer von der Daimlerstraße auf die B 271 in Fahrtrichtung Autobahnkreisel unterwegs. Im Bereich des Einfädelungsstreifens verlor der Lkw den Container, da dieser – so teilt die Polizei mit – zuvor nicht gesichert worden war. Der Container fiel auf die Straße, es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro an Straße und Container. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Außerdem bekommt er einen Punkt in Flensburg.